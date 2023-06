Lo scorso mese di ottobre Thierry Metroz, a capo del centro stile del marchio francese più chic, aveva preannunciato: «In primavera sveleremo novità che lasceranno senza parole. Stiamo conducendo ricerche molto avanzate rispetto agli abitacoli, in ambiti non necessariamente afferenti alle finiture come da nostra tradizione». Come promesso, dunque, oggi è tempo di conoscere un intrigante progetto inedito, ancora allo stadio di maquette e impiegato finora per gli studi del team, ma proprio per tale ragione foriero di sviluppi d’eccellenza.