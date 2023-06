L’elegante aggressività dello Scorpione e le sue forme audaci ma morbide prendono vita nel design dell’Abarth 500e, anch’essa ispirata all’aspetto dell’animale pungente per evidenziarne la potenza, la leggerezza e la forza aerodinamica. Studiando il design della vettura i car designer del Centro Stile guidato da Francois Leboine hanno cercato di intrecciare l’essenza dell’animale negli interni e negli esterni del moderno Scorpione elettrificato. L’artiglio dello scorpione è ciò che si nota per primo sull’Abarth 500e, visto che lo si trova sul paraurti anteriore e le ruote. Il primo è più lungo di 30 mm rispetto al normale, con un’ala laterale aerodinamica che offre resistenza e struttura. Le seconde, sia nella versione da 17 pollici sia in quella da 18 pollici con taglio a diamante, rafforzano la circolarità dell’elemento e migliorano l’aspetto della vettura nella vista laterale.