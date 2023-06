La concept car Lancia Pu+Ra HPE ha mosso i suoi primi passi. «Oggi facciamo un altro passo avanti nel cammino del rinascimento del marchio. Lancia è il brand delle belle auto italiane, delle ammiraglie e delle vincenti vetture dei Rally e Lancia Pu+Ra HPE, prima auto della nostra nuova era, è una vera Lancia sia all’esterno che all’interno – ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo di Lancia. Questo modello fornisce una chiara indicazione di come saranno le nostre nuove auto, in termini di design, innovazione e tecnologia. E, grazie alla collaborazione con Cassina, con cui ci accomunano più di cento anni di storia e di valori come lo stile italiano, la sostenibilità e l’innovazione, guidarla diventa un piacere ed è un po’ come essere seduti nel salotto di casa».