Kia ha annunciato la nomina di John Buckingham come Head of Kia Next Design Exterior Group. Secondo quanto dichiarato, Kia mira a svolgere un ruolo di primo piano nel plasmare il futuro della mobilità attraverso la sua filosofia di design: “Opposites United”. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo, Karim Habib, vicepresidente esecutivo e capo del Kia Global Design Center, ha scelto una nuova organizzazione per potenziare il reparto di design del marchio.

John Buckingham nel suo nuovo ruolo supporterà il vicepresidente Teck Koun Kim che all’inizio dell’anno è stato nominato Head of Kia Next Design Group, per supervisionare il design di esterni, interni e CMF dell’intera gamma di veicoli Kia. «Kia sta accelerando gli sforzi per innovare e rispondere all’ambiente di mercato in rapida evoluzione attraverso il reclutamento di talenti esterni. Ci aspettiamo che John Buckingham, che ha varie esperienze presso marchi premium e startup, contribuisca al lavoro di design innovativo del Kia Global Design Center», ha dichiarato Teck Koun Kim. Prima di entrare in Kia, John Buckingham ha ricoperto vari ruoli nel dipartimento di design di diversi marchi di lusso, tra cui Bentley, BMW e Faraday Future. Alla Faraday Future, è stato responsabile dello sviluppo finale e dell’introduzione sul mercato della FF91, l’ammiraglia elettrica del marchio.