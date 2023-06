In occasione del 30° anniversario della mitica Twingo, Renault si è rivolta alla designer e artista contemporanea di fama internazionale Sabine Marcelis per reinventare questo modello iconico e svelare un’interpretazione artistica della Twingo lanciata nel 1993. Sabine Marcelis è l’ultima vincitrice dell’Elle Deco International Designer of the Year Award, premio che le ha permesso di affermarsi come uno dei designer più influenti al mondo. Le sue straordinarie installazioni artistiche hanno conquistato il pubblico internazionale, dagli appassionati di arte e design ad Art Basel ai visitatori dei tanti musei del mondo.