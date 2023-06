L’arrivo sul mercato della prima generazione di Opel Astra non poteva non fare tesoro del grande successo riscosso dalla Opel Kadett Cabrio by Bertone, prodotta in circa 55.000 esemplari dal 1987 al 1992 presso lo stabilimento di Grugliasco, alle porte di Torino, del famoso carrozziere italiano. Anche la nuova Opel Astra-F doveva essere disponibile in una versione cabriolet firmata ovviamente dallo stesso Bertone. E così avvenne. Si poteva quasi toccare il cielo con un dito con la Opel Astra-F Cabrio presentata trenta anni fa in anteprima mondiale al Salone di Ginevra del 1993 ed in vendita da fine settembre dello stesso anno in Italia. Bastava premere il pulsante posto tra i sedili anteriori sul tunnel centrale per sollevare la capote e scoprire la terza dimensione. Se poi rinfrescava o minacciava pioggia, il meccanismo elettrico riposizionava con analoga facilità la capote esattamente al suo posto nel breve arco di appena 15-20 secondi.