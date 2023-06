Lexus ha presentato il nuovo Suv compatto LBX, acronimo di Lexus Breakthrough Crossover. Secondo quanto dichiarato, l’ambizione progettuale del costruttore giapponese è stata creare un’auto dal carattere più rilassato che formale, che mostrasse uno stile autentico e disinvolto con cui le persone si sentissero immediatamente in sintonia. L’aspetto più significativo del design il nuovo frontale che rompe con il concetto della griglia a clessidra, il segno distintivo del design Lexus dell’ultimo decennio. «Abbiamo reimmaginato la griglia a clessidra per dare spazio a un nuovo design. Siamo riusciti a creare una nuova identità del frontale, completamente diversa da quella precedente, ma immediatamente riconoscibile come Lexus», ha spiegato Koichi Suga, General Manager Lexus Design.