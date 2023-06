La Vision One-Eleven combina un linguaggio di design altamente dinamico con un’innovativa tecnologia di propulsione a zero emissioni. La silhouette della supercar è caratterizzata dalla sapiente esecuzione del caratteristico design Mercedes-Benz One-Bow, la linea che parte dall’anteriore e arriva al posteriore senza soluzione di continuità che caratterizza tutte le nuove Mercedes elettriche. «Il nostro obiettivo non è fare styling, è creare icone. Per me, questo fa la differenza tra il design tradizionale e il lusso. Icone del design come la Type 300 SL e la C 111, entrambe con porte ad ali di gabbiano, fanno parte del nostro DNA. Questi veicoli leggendari sono stati la principale ispirazione per il design iconico della Mercedes-Benz Vision One-Eleven», ha spiegato Gorden Wagener, Chief Design Officer, Mercedes-Benz Group AG.