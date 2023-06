Posizionato in modo da garantire un’ergonomia ottimale, lo schermo panoramico da 21 pollici è leggermente orientato verso il conducente, pur rimanendo accessibile al passeggero alla sua destra. Questo schermo digitale di dimensioni e qualità eccezionali riunisce quindi due funzioni chiave: sul lato sinistro dello schermo panoramico il quadro strumenti raggruppa, sopra il volante compatto, tutte le informazioni relative alla guida (velocità, indicatori della potenza, aiuti alla guida, flusso di energia, ecc.). Sul lato destro al centro della plancia, la sezione touch-screen è accessibile sia al conducente che al passeggero e può essere utilizzata per gestire la climatizzazione, la navigazione, il multimedia, la connettività, ecc. Inoltre gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tatto completamente personalizzabili che possono essere personalizzati per fornire un accesso rapido a ben 10 funzioni. La consolle centrale è ariosa e priva di ingombri, pensata per aumentare lo spazio disponibile per riporre gli oggetti e per la ricarica wireless degli smartphone. Ciò è stato reso possibile dallo spostamento del selettore del cambio automatico sulla plancia, ora posizionato a destra del volante.