Importante il lavoro di ricerca in materia di sostenibilità. L’Evoque è l’unico Suv della sua categoria disponibile con tessuto in misto lana KvadratTM3 – un’alternativa lussuosa e contemporanea alla pelle. La tattilità con un tocco contemporaneo è data dalla seduta KvadratTM3 in misto lana ed Ultrafabrics in Ebony traforato con inserti in tessuto poliuretanico caratterizzati da una nuova e distintiva perforazione. Ispirato ai tessuti di sartoria, il misto lana è il 58% più leggero della pelle, ha un aspetto moderno ed una migliore tattilità che aggiungono attualità al tradizionale lusso Range Rover.