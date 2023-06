Nel 1983, Renault svela quella che può essere considerata la prima “voiture à vivre”: Renault Espace. Nel giro di cinque generazioni, il modello è diventato una vera e propria icona del settore automotive. La nuova Espace si è trasformata in un Suv a 5 o 7 posti, nato per rafforzare l’offensiva del costruttore francese nei segmenti C e D. Con la calandra verticale, il cofano scolpito, la linea del tetto spiovente e l’alettone posteriore, l’Espace ha un design atletico esaltato da tre stili diversi, in funzione dell’allestimento prescelto: Techno, Iconic o Esprit Alpine.