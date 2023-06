Questo veicolo si sdoppia in una replica virtuale, un gemello digitale che si muove in un mondo dove i sistemi oggi indipendenti (infrastrutture, energia, servizi pubblici, utenti di varie categorie, ecc) comunicano e interagiscono tra loro. Ciò consente di modellizzare, visualizzare e simulare una molteplicità di casi d’utilizzo che si possono presentare nel mondo reale. Grazie all’interconnessione spinta con l’ambiente circostante, H1st vision stabilisce un costante dialogo con gli ecosistemi digitali e fisici. Vera e propria esperienza che va oltre la mobilità automobilistica, H1st vision non è solo una concept car, ma una visione concreta dell’esperienza della mobilità del futuro. Un’esperienza più che mai centrata sull’essere umano.