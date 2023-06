All’interno, la Rafale può contare sull’inedito tetto in vetro opacizzante Solarbay e ripropone sulla plancia il doppio display OpenR che si distingue per le interfacce dalla nuova grafica. Nuovi i sedili, un bracciolo posteriore dedicato ai passeggeri della seconda fila e molte innovazioni nella scelta di colori e materiali. Dotati di rinforzi laterali in linea con le doti dinamiche del veicolo, i sedili offrono un sostegno laterale e longitudinale particolarmente accurato. Le sellerie in Alcantara contribuiscono al sostegno del conducente e all’ambiente sportivo, oltre ad essere eco-compatibili, trattandosi della prima volta in cui l’Alcantara è riciclata per il 61%.