Dal 30 giugno al 3 luglio, gli studenti del Royal College of Art (RCA) presentano RCA2023, una serie di mostre ed eventi nei campus di Battersea e Kensington e online sulla piattaforma digitale RCA2023. Riunendo lavori provenienti dalle quattro scuole dell’RCA – Architettura, Arte e Scienze umane, Comunicazione e Design, oltre all’Intelligent Mobility Design Centre – la scuola presenterà i lavori dei giovani artisti, designer, architetti e creativi emergenti prima della loro laurea. Nel complesso, le mostre e gli eventi propongono soluzioni di design e risposte artistiche ai problemi che affliggono la società e il pianeta oggi, con cinque tematiche comuni che creano un collegamento tra tutte le opere: Atemporalità, Insieme, Coscienza, Cose e Interattività.

L’atemporalità è un tema prevalente in tutto l’RCA2023, con gli studenti che considerano il passato, il presente e il futuro, nonché il trascorrere del tempo. In “Wish you were here”, Ken Nwadiogbu (MA Painting) attinge all’esperienza personale per esplorare l’effimero della memoria, utilizzando una tavolozza che ricorda le immagini termiche, facendo pulsare i soggetti di energia. Juliet Ferguson-Rose (MA Ceramics & Glass) usa il linguaggio dell’argilla e gli strati nascosti per rivelare il bisogno umano di creare, conservare e ricordare, mentre Parade of Pause, un progetto di gruppo degli studenti del MA Curating Contemporary Art, è una parata che intreccia registrazioni sul campo e improvvisazioni dal vivo con oggetti, nata dall’obiettivo di omogeneizzare il ritmo a un ritmo lento condiviso collettivamente, in deliberato contrasto con la rapida velocità della cultura consumistica e il ritmo che travolge Londra come città.