Il lancio della prima generazione della Toyota C-HR ha segnato un punto di svolta per il costruttore giapponese nel segmento dei C-Suv. Una novità assoluta in un mercato altamente competitivo, in contrasto con lo stile degli Suv tradizionali, grazie al suo design anticonvenzionale e affine al look delle sport-coupé. La nuova generazione di Toyota C-HR porta ad un livello superiore le qualità che ne hanno decretato in prima istanza il successo commerciale: design all’avanguardia, tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di percorrere ancora più distanza in modalità a zero emissioni.