Nuove nomine per il design Jeep. Vince Galante è stato scelto come vicepresidente del design degli esterni, mentre Ryan Nagode è stato scelto come vicepresidente del design degli interni. Entrambi riporteranno al Chief Design Officer Ralph Gilles. Galante sostituisce Mark Allen, ex capo del design Jeep, andato in pensione dopo 30 anni trascorsi in Stellantis.

Galante ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità ed è stato responsabile del design degli interni e degli esterni, dell’esperienza utente globale, della gestione e dell’esecuzione di vari prodotti e programmi, tra cui la piattaforma Uconnect, il Grand Wagoneer Concept e l’Airflow Vision Concept, ha dichiarato l’azienda nel comunicato. Galante ha conseguito un Bachelor of Fine Arts in transportation design presso il College for Creative Studies e un Master of Business Administration presso la Michigan State University. Nagode, entrato in azienda come designer di prodotto nel 2003, ha contribuito alla creazione di numerosi veicoli di alto profilo, secondo Stellantis. Ha diretto il design degli interni del prossimo pick-up elettrico Ram 1500 REV del 2025 e del concept truck. Ha conseguito una laurea in design industriale presso l’Istituto d’Arte di Cleveland.