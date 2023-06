I mercati nord europei vedono il lancio anche della Zeekr 001, berlina sportiva dalle linee dinamiche e sinuose. Stefan Sielaff, capo del design del gruppo Geely: «Al momento, il linguaggio di design per i primi modelli di Zeekr è ancora preso in prestito da Lynk & Co, ma alla fine si evolverà in qualcosa di specifico per questo brand. Il team di design Zeekr, qui in Svezia, è attualmente impegnato nello sviluppo di un linguaggio di design di lusso per il marchio, riservato a uno dei segmenti più alti del mercato. Penso che attualmente ci siano due megatrend nel campo del car design per i veicoli elettrici. Una direzione è estremamente fantascientifica, con un linguaggio forte e robusto. L’altra è estremamente pulita e ridotta, soprattutto nei segmenti più alti. Dai miei 35 anni di esperienza nella progettazione di automobili, ho imparato questa regola: è facile sovraccaricare e complicare qualcosa semplicemente inserendo tutto ciò che hai, ma per fare una semplice selezione, dovrai prendere molte decisioni difficili e sapere cosa dovrà essere rimosso».