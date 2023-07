Hyundai ha svelato le immagini della nuova Santa Fe, Suv di grandi dimensioni con un design che taglia radicalmente con la generazione precedente. «Mette in perfetto equilibrio la vita urbana e quella nella natura gestendo al meglio tutte le situazioni, dai viaggi in famiglia alle avventure fuoriporta. Con un passo allungato, interni più spaziosi e un bagagliaio ispirato a una terrazza, la Santa Fe accresce le proprie doti da Suv per offrire maggiore versatilità e un’esperienza di primo livello ai clienti», ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Capo dello Hyundai Global Design Center.