Com’è nata la Concept Touring Coupé?

Van Hooydonk: «Abbiamo pensato a una vettura di lusso che fosse perfetta per lunghi weekend in viaggio per l’Europa. Una vera touring, ideale per attraversare le Alpi e venire qui a Villa d’Este lasciando tutti a bocca aperta e divertendosi al volante. Ha tutto ciò che serve per il massimo dell’esclusività: è stata costruita a mano in Italia e ha un set di valigie realizzato su misura dalla pelletteria Schedoni di Modena».