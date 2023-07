Per celebrare il suo 110° anniversario, Aston Martin ha presentato la Valour, una esclusivissima edizione speciale con motore V12 e cambio manuale, realizzata per onorare la lunga tradizione del marchio di prestigiose auto sportive a motore anteriore e per deliziare gli appassionati che desiderano esperienze di guida pure e viscerali. Il design segue le richieste dell’aerodinamica e cita modelli mitici del passato. Il prominente splitter anteriore e le prese d’aria sui parafanghi incorporati nei fianchi della Valour lavorano in armonia con il pannello parabrezza posteriore, la coda Kamm elegantemente inclinata verso l’alto e il diffusore prominente. «La Valour è gloriosamente non omologata: è un’auto classica e della vecchia scuola ripensata e ricalibrata in funzione del 2023. Un ritorno alla forma cesellata allontanandosi dalle forme più scultoree che definiscono l’attuale produzione di serie, con dettagli audaci e materiali moderni che affondano le radici nel presente», ha dichiarato Miles Nurnberger, capo del design Aston Martin.