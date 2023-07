Il prototipo EP4 richiama molteplici elementi stilistici di derivazione NSU Prinz, in primis i fari e la carrozzeria Anni ‘70 con linee di spalla e tetto pressoché immutate. Gli apprendisti hanno liberato la lamiera dalla ruggine e attinto ai colori Audi grigio Suzuka e nero Brillante. Lungo le fiancate della vettura è stata applicata la scritta celebrativa “150”. Le prestazioni garantite dal powertrain elettrico, nettamente superiori all’originale, hanno imposto ampie modifiche a telaio e carrozzeria. La piattaforma è costituita da un pianale di derivazione Audi A1, inclusi i freni e lo schematismo delle sospensioni, mentre la carrozzeria ha subito marcati interventi che hanno portato a un netto allargamento delle carreggiate. I passaruota sono stati progettati con il supporto di Audi Design e realizzati grazie alla stampa 3D. «Volevamo che le sportività di EP4 fosse immediatamente percepibile da ogni angolazione», spiega Cynthia Huster, apprendista verniciatrice. L’alettone, in giallo Signal, conferisce a EP4 un aspetto particolarmente aggressivo e non è fissato alla carrozzeria come consuetudine, bensì al roll bar. I supporti passano pertanto attraverso il lunotto.