Tutto il frontale è stato razionalizzato e pulito. L’estrattore di grandi dimensioni prende ispirazione dalla Diablo GT mentre i passaruota sono stati attualizzati e integrati ma conservano l’iconica struttura ad arco di Gandini. Anche la minigonna è stata ridisegnata inserendo una pinna aerodinamica. Il finestrino è stato portato in continuità per integrare ancora meglio il montante B e creare un’unica forma. Invariate, invece, le famose porte “a farfalla”. Gli interni di Eccentrica in Alcantara sono stati pensati come il punto di incontro tra il minimalismo dei primi anni ‘90 e la meccanica elevata ad arte tipica dell’orologeria di lusso. Dal disegno pulito e semplice, il volante rispecchia la filosofia generale dell’auto, ovvero preservare l’essenza della Diablo aggiungendo un tocco di raffinatezza in più. La plancia è stata ridisegnata attualizzandone l’ergonomia e l’aspetto estetico, come dimostra la sostituzione delle bocchette dell’aria condizionata in plastica con una sottile ed elegante fessura, lungo tutto il cruscotto, che assicura una distribuzione uniforme dell’aerazione contribuendo al miglior benessere a bordo e al comfort di viaggio.