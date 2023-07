Il trattamento delle superfici è fluido e gli spigoli sono ridotti al minimo, per accentuare l’essenzialità e la sinuosità della KC23 alla ricerca dell’iconicità e di un design avveniristico in grado di superare la prova del tempo. Tuttavia, quando si appronta la vettura per la sua discesa in pista e se ne accende il motore il suo volto cambia radicalmente, accrescendo la propria aggressività e attitudine corsaiola. Impossibile non notare l’ala posteriore che qualifica inequivocabilmente la KC23 come una vettura da corsa, nata per attaccare i cordoli e trasferire sull’asfalto tutti i cavalli del V8 che la spinge.