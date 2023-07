Si staglia affilato sulla coda, come a sancire il trionfo della tecnica pura sull’estetica sensuale della tradizione italiana. Osservando meglio, però, lo spoiler fisso della Ferrari SF90 XX Stradale suggella piuttosto un nuovo equilibrio fra due sfere dell’eccellenza di Maranello. Flavio Manzoni, dal 2010 a capo del design, lo sottolinea subito: «La sfida più importante intorno a questa variante della SF90, che rientra nel novero delle produzioni speciali, si celava nel miscelare i contenuti visivi dell’ambito XX, orientato all’efficacia assoluta e all’impiego in pista, con la ricercatezza di forme imprescindibile su un prodotto Stradale». Un’interessante dialettica di vette progettuali, specie se si pensa come la due posti di partenza si qualifichi già per prestazioni esplosive e relativi vincoli. In tale complesso rapporto, mai tentato prima presso il Cavallino, un ruolo cardine spetta proprio all’appendice posteriore.