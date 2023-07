Fiat ha svelato a Torino la nuova Topolino, quadriciclo elettrico dal design eclettico derivato dalla Citroen Ami e guidabile con patente a partire dai 14 anni. La Topolino è la sorella minore della 500, prende il nome e il design dalla 500 originale ed è chiamata affettuosamente “Topolino” per le dimensioni contenute. Il suo stile, come quello della sua antenata, è caratterizzato da una semplicità potente, un design che ruota intorno all’idea di “less is more” che valorizza la semplicità come miglior compagna della bellezza.