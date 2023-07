Frank Heyl è il nuovo capo del design Bugatti. Achim Anscheidt si è ritirato da questo ruolo, ponendo fine a 19 anni di supervisione personale dell’evoluzione stilistica del marchio Bugatti. Anscheidt rimarrà un consulente senior dell’amministratore delegato di Bugatti Rimac, Mate Rimac, mentre il marchio si prepara a presentare il nuovo successore ibridato della Chiron.

Heyl, 44 anni, si è laureato in Vehicle Design al Royal College of Art di Londra e ha lavorato presso diversi produttori prima di iniziare la sua carriera alla Bugatti nel 2008. In Bugatti ha partecipato alla progettazione di veicoli come la Veyron Supersport, la Vision Gran Turismo, la Chiron e la Divo. Nel 2014 è stato nominato responsabile del design degli esterni e nel 2019 è stato promosso vice direttore del design.

Anscheidt ha iniziato la sua carriera dopo essere stato un acrobata motociclista fino ai vent’anni. Alla fine ha unito le due cose all’ACCD di Pasadena, diplomandosi nel 1993 e assumendo un ruolo di junior designer presso il Porsche Design Weissach. Tre anni dopo, è stato scelto per dirigere le operazioni di design avanzato del Gruppo Volkswagen a Barcellona e Berlino, in un momento in cui anche Bugatti era sotto la proprietà del Gruppo VW. Nel 2004 Anscheidt è diventato Direttore del Design di Bugatti, quando il design della Veyron era stato in gran parte finalizzato ma era necessario intraprendere un rapido sviluppo stilistico del portafoglio prodotti. Con la guida di Anscheidt, modelli come la Veyron Grand Sport Vitesse e la Veyron Super Sport diventano icone di prestazioni. E con modelli in edizione speciale come l’innovativa Veyron L’Or Blanc con applicazioni in porcellana, la Veyron Edition Hermès e le Legend Editions, Anscheidt e Bugatti hanno sperimentato nuovi livelli di artigianalità su misura.