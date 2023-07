Il volante di nuova concezione presenta per la prima volta il logo N, affiancato dai tipici pulsanti per la selezione della modalità di guida desiderata. I paddle sono posizionati in modo ottimale a portata di mano del conducente per attivare le funzioni N e-shift e N Pedal. La console centrale di è ottimizzata per la guida in pista con appoggi per le ginocchia, oltre a un bracciolo scorrevole. I sedili N sono dotati di rinforzi, in modo che, anche in caso di forte accelerazione laterale durante le curve, sostengano saldamente la parte superiore e inferiore del corpo per mantenere una postura stabile in ogni momento. I sedili sono posizionati circa 20 mm più in basso rispetto alla versione tradizionale, e sono pensati per i clienti che desiderano una guida ad alte prestazioni. La Ioniq 5 N è spinta da due motori elettrici per una potenza complessiva di 609 cavalli alimentati da una batteria da 84 kWh.