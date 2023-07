Dopo aver fatto tendenza tra i B-Suv con la prima generazione, oggi la Hyundai Kona si ripresenta al pubblico più ambiziosa, matura e attenta a seguire i nuovi orientamenti e le esigenze della clientela, esattamente come annunciato sin dall’origine del progetto. Ma come appare oggi “dal vivo” la nuova Kona? Rispetto ai bozzetti e alle immagini preliminari (design story completa su Auto&Design no. 260), la prima sensazione che le linee trasmettono è quella di una maggiore solidità e robustezza, unite a uno spirito high tech che emerge per contrasto dalla grande pulizia delle forme, specie nella parte superiore del frontale, grazie alla soluzione dei fari in un’unica banda orizzontale, ripresa per la fanaleria posteriore. Si tratta di un design fortemente ispirato agli stilemi dell’elettrico, che in futuro renderà meno evidente la differenza tra i vari tipi di alimentazione proposti. «Quando vuoi migliorare un modello già di successo la cosa più giusta da fare è ascoltare i clienti», ci ha raccontato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai and Genesis Global Design Center.