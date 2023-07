Kia presenta un profondo restyling della nuova Picanto. La cinque porte compatta del costruttore coreano si arricchisce di un design audace e di un pacchetto di tecnologia avanzata. Come tutte le ultime Kia, anche la la Picanto si ispira alla filosofia di design “Opposites United”, che utilizza la tensione creativa generata dall’incontro di aspetti divergenti come natura e modernità per offrire un insieme armonioso. Il risultato è uno stile audace e futuristico, racchiuso in un modello moderno e sportivo.