Eclettismo e interior design

Ne deriva un quadro «eclettico» per definizione della Casa, che indulge nella contaminazione e in un generale «home feeling» completo di tappeto in lana. Interessante come tale tentativo di compenetrare il comfort Lancia con le tendenze “domestiche” degli abitacoli moderni non inquini, fortunatamente, i riferimenti automobilistici: i bellissimi sedili anteriori, per esempio, mimano lo schienale delle poltrone Maralunga del produttore di mobili comasco, ma ricordano al contempo gli oblunghi poggiatesta e il layout complessivo della stessa Beta HPE.