La Lotus Eletre ha inaugurato una stagione inedita per il costruttore inglese, pronto a trasformarsi in produttore di vetture ad alte prestazioni ed esclusivamente elettriche. La Eletre è il primo Suv di Lotus e l’abbiamo guidato in Norvegia registrando un’agilità fuori dal comune nonostante le dimensioni, merito di una messa a punto da vera sportiva e di motori potentissimi: 605 cavalli per la Eletre S e addirittura oltre 900 per la Eletre R. I designer hanno scelto di non differenziare esteticamente le due versioni del Suv. A seguire la design story della Lotus Eletre, pubblicata su Auto&Design no. 254.

Il team che sta dietro alla nuova Lotus Eletre ha affrontato una sfida impegnativa con lo sviluppo del primo Suv in assoluto della casa britannica. Nel confrontarsi con questo compito, i designer erano ben consapevoli di dover fare riferimento alle auto sportive del marchio, ma volevano anche evitare la profusione di dettagli stilistici che complicano eccessivamente i Suv moderni. «I design troppo stilizzati tendono a durare pochissimo tempo», ci ha raccontato Peter Horbury, recentemente scomparso e che ha seguito il progetto come vicepresidente senior del design di Lotus.