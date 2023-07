Guardare al proprio passato e prendere ispirazione per il futuro forse non è una novità, ma l’importante è farlo in modo originale: «Ecco la differenza tra retro design e stile futuristico con richiami a modelli iconici», spiega Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz. «Noi ne abbiamo così tanti e di così belli che è facile cadere nell’inganno, lasciandosi trasportare dai miti del passato. La concept One-Eleven invece è chiaramente un oggetto del futuro, ma è riconoscibile come Mercedes», continua Wagener che incontriamo a Stoccarda, in uno studio di posa a un paio di chilometri di distanza dal quartier generale Mercedes-Benz. Davanti a noi una raggiante (il merito è anche del colore arancione caldo) speedster dalle linee sinuose e morbide.