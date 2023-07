Porsche ha presentato al Festival of Speed di Goodwood la Porsche Vision 357 Speedster. La nuova concept car è il modello gemello della Porsche Vision 357 coupé con cui il costruttore ha dato il via ai festeggiamenti per il proprio 75esimo anniversario. Dal punto di vista estetico, la vettura è un omaggio alla 356, mentre tecnologicamente la Porsche Vision 357 Speedster a trazione elettrica prende spunto dalla 718 GT4 e-Performance. «La Porsche Vision 357 vuole essere un omaggio alla prima linea di modelli Porsche, all’auto sportiva immaginata da Ferry Porsche. E poiché la 356 è rimasta impressa nella memoria collettiva del Marchio sia come cabrio sia come coupé, la stessa logica vale per la concept car: possono essercene solo due versioni», ha dichiarato Michael Mauer, capo del design Porsche e del gruppo Volkswagen. «Questa concept car incarna l’essenza del nostro brand: piacere di guida e dinamismo di guida abbinati a un’estetica essenziale, per puristi. Come nel caso della Mission X, che abbiamo presentato solo qualche settimana fa, questo modello dimostra come il Dna Porsche risulti evidente anche in presenza di nuovi geni stilistici».