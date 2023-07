Ci sono modelli che segnano una svolta nella storia di un marchio perché ne cambiano la percezione da parte del pubblico. La Toyota C-HR in Europa ha avuto questo effetto: il costruttore giapponese, apprezzato sino ad allora soprattutto per la tecnologia e l’affidabilità dei sui prodotti, dava finalmente enfasi allo stile con un oggetto inatteso. Proprio l’originalità del suo design, per quanto polarizzante, applicata a un’architettura Suv-coupé ne ha decretato il successo sin dal lancio sul mercato nel 2016. Era tempo di passare a una nuova generazione. Per scoprire dove è stato condotto il progetto della Toyota C-HR – si chiama proprio così, Toyota fa parte del nome, come si legge dal logo luminoso alla base del lunotto – siamo andati a Zaventem, non lontano da Bruxelles, sede del quartier generale di Toyota Motor Europe e del Technical Centre.