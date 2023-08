La capote in tessuto teso conferisce alla DB12 Volante un aspetto distintivo che non è appannaggio delle cabriolet dotate di tetto metallico ripiegabile. Una volta abbassata e nascosta sotto il tonneau rigido scolpito, la Volante gioca il suo asso nella manica: l’elegante linea di cintura ininterrotta lascia intravedere l’opulento abitacolo e culmina in una coda muscolosa e slanciata, che fa impallidire gli sforzi delle rivali con pacchetti compromessi.