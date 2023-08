Per la prima volta, i gruppi ottici posteriori Oled comunicano in modo mirato con l’ambiente circostante sfruttando l’interazione Car-to-X. Rispetto alla prima generazione, i segmenti luminosi per ciascun nucleo passano da 6 a 60, per un totale di 360 segmenti distribuiti su 6 pannelli. L’incremento esponenziale dei segmenti permetterà, in futuro, di trasformare i gruppi ottici posteriori in veri e propri display per il dialogo con l’esterno. Non meno innovativo l’approccio alla sezione frontale della vettura. Le luci diurne e i moduli luminosi sono separati. I designer hanno progettato i LED – 70 in totale – delle nuove luci diurne come elementi 3D trasparenti la cui sezione anteriore è caratterizzata da una struttura a prisma cui si accompagna un diaframma metallizzato che attira l’attenzione dell’osservatore sugli “occhi digitali” di Audi Q6 e-tron.