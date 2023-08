I sedili, sempre rifiniti di Tan Sustainable Luxury Leather, sono ispirati a quelli di una classica auto da corsa e sono progettati per accogliere il passeggero. Entrambi i sedili sono stati profilati per coccolare il conducente e il passeggero in modo da assicurare comfort e protezione, con un disegno in due parti ispirato ai sedili trovati in PURA Vision, con esclusivi inserti in alluminio. I poggiatesta che presentano il logo elettrosaldato di Pininfarina sono rifiniti con Pied de Poule Houndstooth Luxury Textile mentre le cuciture a contrasto nere e marrone chiaro continuano sui sedili, sugli interni delle porte e sul cruscotto. Ci sono illimitate opportunità di personalizzazione per i collezionisti della B95 garantendo che ciascuno dei 10 esemplari sia unico.