La vettura, infatti, è stata immaginata come uno degli ormai iconici cartoncini gialli su cui i designer di Maranello trasferiscono le loro prime idee, intuizioni e appunti dalla mente al foglio e sui quali – iterazione dopo iterazione, dettaglio dopo dettaglio, idea dopo idea – si vanno componendo nuovi concetti, stilemi unici e forme che entreranno a far parte della storia del design automobilistico italiano. Sulla vettura, di colore Giallo Tristrato opaco, sono state tracciate in Nero DS Sketch opaco le linee composte dal designer che immaginò le forme eleganti e sportive della 812 Competizione e i suoi dettagli più iconici. Tra di essi spiccano la lama in fibra di carbonio che taglia sul piano orizzontale il cofano anteriore fungendo da presa d’aria per il motopropulsore, le caratteristiche branchie sulla fiancata – omaggio alla migliore tradizione Ferrari a dodici cilindri – nonché i generatori di vortici che campeggiano sul lunotto posteriore sprovvisto di cristalli, sostituiti da una retrocamera celata alla vista.