I quattro progetti sviluppati dagli studenti della XIV edizione del Master in Transportation & Automobile Design (TAD), promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design dimostrano che saranno le esigenze degli utenti il principale motore nella definizione delle caratteristiche dei veicoli del terzo millennio. In un futuro non troppo lontano, infatti, la necessità di ridurre l’inquinamento e la congestione del traffico costringeranno i costruttori a produrre mezzi in grado di adattarsi a scenari differenti e a qualsiasi tipo di percorso.

I concept presentati nel corso del Graduation Day 2023 dagli allievi del Master TAD divisi in quattro gruppi, hanno avuto come filo conduttore il seguente tema progettuale: “Car design in a changing world: new mobility scenarios for new needs”.

Gli studenti hanno realizzato i concept immaginando scenari dove la mobilità sarà sempre più articolata e specializzata e ispirandosi a brand automobilistici e non solo, scelti in autonomia, in funzione delle caratteristiche e degli obbiettivi del progetto, senza nessun coinvolgimento diretto da parte dei marchi.