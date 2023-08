Per innovare bisogna sperimentare: «Possiamo supportare i nostri clienti nel “fail fast”, un’espressione che magari spaventa ma che mi piace, l’ha usata Pixar Studio per descrivere il suo metodo di lavoro: non aver paura di esplorare nuovi territori quando sei ancora in tempo per cambiare rotta, altrimenti non ci sarà mai vero progresso». Un atteggiamento indispensabile quando la tecnologia corre veloce ma il futuro resta indefinito, come ad esempio nel caso della guida autonoma. «Arriverà di sicuro ma non sappiamo quando. Noi designer dobbiamo disegnare questo futuro mentre verranno definite le norme per stabilire le responsabilità in caso di incidente. La tecnologia resta però il fattore determinante. Nei primi anni Duemila con Erwin Himmel lavoravamo per Panasonic e facemmo una bellissima proposta per un telefono cellulare. Finì nel cestino perché poco prima uscì l’iPhone: Apple aveva vinto. Non per il design, è un bell’oggetto, ma è la tecnologia ad aver fatto la differenza». L’uomo deve rimanere comunque al centro del progetto, rassicura Garcia. «Per molti anni il car design ha spesso ignorato le persone. Abbiamo compiaciuto il nostro ego, quello del presidente o il mercato anziché l’utilizzatore del mezzo. L’approccio “human-centric” deve essere reale e non solo il titolo di una slide in una presentazione. Le case cinesi danno allo “user” un’importanza enorme e questa secondo me è una lezione da apprendere». E poi ci sono l’intelligenza artificiale e il metaverso. «L’AI è uno strumento che cambierà radicalmente i processi in fatto di velocità e risorse necessarie per completare un lavoro. Richiede apprendimento, non tutti possono utilizzarlo senza una formazione adeguata. Abbiamo fatto un test pilota con un cliente che ha avuto successo, ma siamo professionali e come fornitore di servizi dobbiamo garantire da contratto l’originalità del progetto e la proprietà intellettuale. Sarà una sfida anche sotto questo aspetto e il nostro team legale è già al lavoro». Differenti le cose per il metaverso: «Fa leva sulla nostra natura umana, sulla nostra capacità di sognare anche in senso figurato. Può diventare un’estensione della propria esistenza e come padre di due figli mi preoccupo che lo diventi in senso positivo, non mi piacerebbe vederli in futuro vivere una vita irreale. Ma non sono contro la tecnologia, anzi, il metaverso offre ai creativi la possibilità di non preoccuparsi di costi, fattibilità, problematiche di produzione. Di certo è un nuovo mondo tutto da costruire e il design deve far parte di questa grande opportunità».