Le vaschette per gelato sono montate sopra un mobile su misura contenente congelatori che immagazzinano fino a 30 litri di gelato – sufficienti per servire circa 300 persone al giorno – oltre ad accessori aggiuntivi come coni, vaschette e cucchiai. La 500e Gelateria Edition presenta anche una finitura del cruscotto color crema con stemma Gelateria in bronzo accanto al sedile del conducente rifoderato.