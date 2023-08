All’inizio era conosciuta con il nome in codice “Project24”. Ora, il suo appellativo ufficiale è MCXtrema: un omaggio al modello base dal quale è stata sviluppata la vettura, la Maserati MC20, la super sportiva del Tridente, “first of its kind”, totalmente made in Italy, che ha segnato l’inizio di una nuova era del brand. È inoltre un richiamo alla forte eredità sportiva di Maserati Corse. Il concetto alla base di questa vettura estrema è l’idea di scatenare una vera e propria belva da pista, qualcosa in grado di rompere i soliti schemi e differenziarsi totalmente da quanto fatto fino a questo momento. Una vettura progettata per lasciare il segno e accendere la passione per il racing più estremo, con il suo design e la sua performance sconvolgente.