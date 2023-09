I designer hanno lavorato sulle forme della nuova Passat, aggiornandole rispetto alla generazione precedente. Se il cofano motore nella precedente versione era più alto al centro che ai lati, il nuovo è ora più basso al centro e si alza verso l’esterno con linee nette. I nuovi fari a Led, con i loro due moduli, donano un aspetto più scultoreo insieme con le luci diurne a Led. Come il frontale e il fianco anche la parte posteriore della nuova Passat presenta un design pulito e razionale. I fanali presentano una linea di Led continua che attraversa il posteriore in tutta la sua larghezza per sottolineare la possanza della carrozzeria. Nella parte superiore del portellone del bagagliaio spiccano lo spoiler sul tetto e gli elementi di guida dell’aria laterali sui montanti D.