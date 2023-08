Volvo presenterà il 12 novembre la sua prima auto con architettura da monovolume. Il costruttore svedese ha annunciato così il suo nuovo modello che sarà dedicato al mercato cinese: “Immagina uno spazio in movimento dove puoi essere semplicemente te stesso. Un luogo dove puoi connetterti con i tuoi cari, creare, rilassarti, lavorare o semplicemente pensare”.

Il modello è 100% elettrico e progettato per far sfruttare al massimo il tempo trascorso in macchina, come un salotto scandinavo in movimento. Il teaser mostra una vista dall’alto della vettura da cui è possibile individuare la presenza di alcuni stilemi Volvo, come i fanali a sviluppo verticale. Per la prima volta la scritta Volvo è illuminata al posteriore.