Con il suo ultimo concept, la Bmw Vision Neue Klasse, il costruttore premium tedesco mostra come sarà la prossima generazione dei suoi modelli elettrici. La concept car sfrutta la nuova piattaforma per auto a zero emissioni di Bmw, vestita con un nuovo design chiaro, elegante, senza tempo. La nuova architettura ha aperto anche nuove possibilità per gli interni. «Il design della Neue Klasse è tipicamente Bmw ma così progressivo che sembra che abbiamo saltato una generazione di modelli», spiega Adrian van Hooydonk, Head of Design del BMW Group. I possenti passaruota, la superficie vetrata arretrata e il frontale “a muso di squalo” fortemente inclinato in avanti sono tutti elementi caratteristici del brand. I cerchi aerodinamici da 21 pollici rendono omaggio al classico design a razze incrociate ispirato agli sport motoristici.