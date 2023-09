Le linee decise e affilate della sportiva sono accentuate dalla firma luminosa triangolare che emerge dalla carrozzeria, dando vita all’auto. Il concept si basa sulla scomposizione del logo in tre triangoli, applicati poi alle luci diurne. Superfici sinuose e linee affilate creano tensione nel design, esprimendo una combinazione di energia e determinazione. Il tutto sottolineato dall’enigmatico colore fluido della carrozzeria. La tonalità viola scuro si evolve e cambia a seconda di come la luce ambientale sfiora la carrozzeria del veicolo, esaltandone l’assetto deciso e caratterizzando DarkRebel come un’auto sportiva creata per essere guidata. Il design è esaltato dalle sue dimensioni :4,5 metri di lunghezza, 2,2 metri di larghezza e 1,3 metri di altezza, ma DarkRebel prende vita soprattutto quando le portiere si aprono fino a 2,2 metri di altezza.