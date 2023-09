Più lunga, più proporzionata

«Un anno dopo l’inizio del progetto non eravamo pienamente soddisfatti della soluzione trovata per il posteriore. La rotondità di tutti gli altri volumi non si sposava del tutto con la forma del retro: avevamo bisogno di più spazio per realizzare quello che avevamo in mente», spiega Dilillo. E così sono bastati 50 millimetri in più di lunghezza per portare a compimento il progetto: «Sufficienti per realizzare un montante C che potesse riprendere quello della 600 originale creando un legame con la storia e al tempo stesso dando alla vettura proporzioni più slanciate».