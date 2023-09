Il premio Innovation per le soluzioni artistiche o di design per rendere il mondo più sostenibile è stato assegnato a Qing Duan per “Future Farm”. Nella visione di Qing della futura fattoria, i sistemi idroponici, l’illuminazione a Led, lo stoccaggio dell’acqua piovana, la deviazione dell’energia e i pannelli solari lavorano insieme per creare un sistema di riciclo della permacultura. Attraverso questo sistema integrato, la struttura è divisa in tre sezioni principali per coltivare colture idroponiche: il fondo dell’innovativa struttura ad albero viene utilizzato per coltivare verdure a foglia verde, i tubi in PVC che collegano il tetto alle rovine sono usati per coltivare erbe e le colture sono appese al tetto per coltivare frutti.