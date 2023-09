Nella parte anteriore, Emeya presenta una griglia attiva, vista per la prima volta sul Suv Eletre, e uno spoiler frontale aerodinamico attivo. La griglia anteriore attiva contribuisce in due modi: riducendo la resistenza aerodinamica e aumentando l’efficienza della vettura (quando è chiusa) e raffreddando le batterie e l’impianto frenante (quando è aperta). Lo spoiler frontale aerodinamico attivo contribuisce ad aumentare la deportanza alle alte velocità, migliorando la maneggevolezza e la stabilità, rendendo Emeya un’auto davvero entusiasmante da guidare, con ottime sensazioni sull’anteriore. Il diffusore posteriore attivo prende ispirazione dal motorsport e influisce sulla scorrevolezza del flusso d’aria sotto la vettura. In questo modo si migliora l’efficienza aerodinamica dell’auto, nonché la stabilità e la maneggevolezza. Lo spoiler posteriore attivo a doppio strato, leader del settore, ha una larghezza di 280 mm, 100 mm in più rispetto a Eletre.