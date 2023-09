Il Concept CLA Class segna l’inizio di una nuova era e il passo successivo nella continua evoluzione dell’esclusivo linguaggio di design del marchio, chiamato Sensual Purity. Il veicolo ha un aspetto distintamente dinamico e incorpora elementi stilistici ripensati per l’era elettrica e digitale. Il contrasto tra intelligenza ed emozione si unisce al “fattore x” di dettagli inaspettati per creare una nuova interpretazione del desiderio. «Il Concept CLA Class segna l’inizio di una nuova era. Reinterpreta elementi iconici del ricco patrimonio di design del marchio per creare un volto completamente nuovo di Mercedes-Benz. In questo caso, l’inclinazione sportiva in avanti del caratteristico shark nose degli anni ’50 e ’60 si abbina a una nuova firma grafica per l’era elettrica», racconta Gorden Wagener, Chief Design Officer del gruppo Mercedes-Benz.